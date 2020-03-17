2020-03-17T16:25:24+03:00
Общество

Воронежцы жалуются на начало работ на участке у Северного авторынка до слушаний

Территорию хотят отдать под жилую застройку
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежские активисты пожаловались на начало работ на участке на улице Антонова-Овсеенко, 46а у Северного авторынка, которую только планируется отдать под застройку. Решение должны были принять на слушаниях в апреле, но, по словам местных жителей, процесс уже запущен.

- Вдоль улицы свалены сосны, их даже не вывезли, лес на этом участке еще есть, хотя уже территория обнесена заборами. Наверное, мы, граждане, не видим, или не хотим видеть, того чудовищного что твориться рядом, или все дошло до «полной ручки»? А ведь рядом находится ООПТ Северный лес, через эту полоску леса проходят миграционные пути белок. Преступники оставили только одну сосну, потому что ковш экскаватора не дотянулся до этой сосны. Кто ответить за такие преступления? - написал в соцсети воронежец.

В пресс-служба мэрии корреспонденту «КП-Воронеж» пояснили, что огороженная территория является частной.

- Собственник может распоряжаться участком по своему усмотрению в рамках разрешенного использования. Но разрешение на строительство не выдавалось, - прокомментировали в горадминистрации.

Напомним, слушания назначили на 14 апреля в 11.00 в Доме архитектора (ул. Плехановская, 22). Сейчас указанный участок попадает в границы территориальных зон Р 1 (озелененные территории общего пользования), ИТ 1 (городские магистрали и улицы) и Ж 10 (зона развития многоэтажной жилой застройки). Общая площадь территории неподалеку от Северного авторынка - более 281 тысячи кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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