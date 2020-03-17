2020-03-17T15:13:30+03:00
Общество

Воронежцев напугали стремительно пустеющие полки крупных магазинов

Ажиотажный спрос сметает с прилавков от туалетной бумаги до круп
Юрий КОЗЛОВ
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Когда воронежцы устанут опустошать полки магазинов, пока неясно.Когда воронежцы устанут опустошать полки магазинов, пока неясно.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В воронежских соцсетях выкладывают фото пустых прилавков крупных сетевых магазинов. В частности, в посте, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж», зияют пустотами полки «Ашана». Не лучше дела обстоят и на продуктовых рынках. К примеру, на месте Птичьего, где традиционно идет оживленная торговля продуктами, в выходные тоже мало что осталось.

Ситуация усугубляется закрытием оного из двух супермаркетов сети «Карусель» на левом берегу. Правда, его обещают переоборудовать в «Перекресток» и вновь открыть.

В тех же соцсетях полно призывов образумиться, не уподобляться стаду, и не покупать гору продуктов. Однако у страха глаза велики, и ажиотаж пока не стихает. Влияет на него и падения рубля, и слухи о возможном закрытии магазинов из-за коронавируса.

Тем временем в областном правительстве сообщили о намерении делать запас продуктов на две недели, там же уверяют, что их в регионе вполне достаточно, дефицита нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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