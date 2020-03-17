В бесплатном лектории Tele2 воронежцы узнают, как сделать интересное медиа

17 Март 2020 2020-03-17T14:57:14+03:00

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На встрече, которая пройдет 19 марта, главный редактор журнала «СЛОВА» Софья Ярцева поделится опытом создания нового медиа и научит делать интересный контент в условиях ограничений.

В бесплатном лектории Tele2 выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты, которые являются ролевой моделью для молодежи. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха.

Tele2 приглашает воронежцев на очередную встречу лектория «Спичка» с главным редактором журнала «СЛОВА» Софьей Ярцевой. Спикер расскажет, как полюбить провинциальный город, сделать интересное медиа и искать темы для контента. Встреча будет полезна всем, кто хочет научиться видеть новое в привычном и заново открыть для себя город, в котором живет. Кроме того, на лекции воронежцы узнают, как создать команду из людей, которые никогда не работали в журнале, и делать печатное издание онлайн.

Мероприятие состоится 19 марта в 19:00 в пространстве «Винзавод» (Площадка 1900) по адресу: ул. Кольцовская, 24/2. Вход свободный по предварительной регистрации, максимальное количество участников – 50 человек. По традиции горожан ждут приятные подарки от Tele2.

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Софья Ярцева – главный редактор воронежского журнала про город, тренды, бизнес и культуру «СЛОВА» и создатель интернет-журнала о стиле и социологии моды Make Your Style.

«Спичка» – беспрецедентный по масштабу проект Tele2, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Со слушателями встречаются локальные лидеры мнений – fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны проводятся по две встречи ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Воронеже, Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

Встреча с Софьей Ярцевой – уже десятая лекция для воронежцев в рамках проекта «Спичка». На девятой встрече специалисты креативного агентства «Профилактика» поделились с горожанами секретами успешного продвижения в Instagram и провели разбор аккаунтов.

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