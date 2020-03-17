В Воронеже поймали квартирного вора, укравшего компьютер

17 Март 2020 2020-03-17T14:50:20+03:00

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36-летний воронежец придя домой, не обнаружил дома компьютера.

Днем, пока хозяева отсутствовали, вор забрался в квартиру на первом этаже в переулке Фабричный путем отжатия деревянной рамы. И похитил переносной персональный компьютер.

Эксперты сняли в квартире отпечатки пальцев преступника. И 42-летнего подозреваемого задержали. Он признался, что похитил технику для перепродажи.

За кражу задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU