2020-03-17T14:50:20+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали квартирного вора, укравшего компьютер

Мужчина забрался в дом, отжав деревянную раму
Ярослав ИВАНОВ
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36-летний воронежец придя домой, не обнаружил дома компьютера.

Днем, пока хозяева отсутствовали, вор забрался в квартиру на первом этаже в переулке Фабричный путем отжатия деревянной рамы. И похитил переносной персональный компьютер.

Эксперты сняли в квартире отпечатки пальцев преступника. И 42-летнего подозреваемого задержали. Он признался, что похитил технику для перепродажи.

За кражу задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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