В Воронеже на маршруте № 49 к «ГАЗелям» прибавили три автобуса побольше

17 Март 2020 2020-03-17T14:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы, привыкшие ездить на маршрутке № 49, соединяющий Студенческий городок Коминтерновского района с Машметом Левобережного, 16 марта были изрядно удивлены. Под этим номером заметили не обычные «ГАЗельки», а автобусы явно побольше.

Оказалось, что новые машины, окрашенные в голубой цвет, закупили в другом регионе владельцы маршрута – ООО «Воронежская транспортная компания». Автобусы, хотя и б/у, внутри и снаружи выглядят вполне «свежо».

- В планах мэрии и перевозчика перейти на более вместительный подвижной состав в этом одном из главных магистральных городских маршрутов. Так что число больших автобусов № 49 в перспективе еще увеличится, - пообещали в мэрии Воронежа.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU