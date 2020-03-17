2020-03-17T14:29:56+03:00
Общество

В Воронеже на маршруте № 49 к «ГАЗелям» прибавили три автобуса побольше

Это машины средней вместимости
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежцы, привыкшие ездить на маршрутке № 49, соединяющий Студенческий городок Коминтерновского района с Машметом Левобережного, 16 марта были изрядно удивлены. Под этим номером заметили не обычные «ГАЗельки», а автобусы явно побольше.

Оказалось, что новые машины, окрашенные в голубой цвет, закупили в другом регионе владельцы маршрута – ООО «Воронежская транспортная компания». Автобусы, хотя и б/у, внутри и снаружи выглядят вполне «свежо».

- В планах мэрии и перевозчика перейти на более вместительный подвижной состав в этом одном из главных магистральных городских маршрутов. Так что число больших автобусов № 49 в перспективе еще увеличится, - пообещали в мэрии Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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