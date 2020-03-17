2020-03-17T13:36:05+03:00
Общество

В Воронежской области усилят контроль за соблюдением законодательства, позволяющего снизить риски паводков

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили подготовительные мероприятия к прохождению весеннего паводка 2020 года
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Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
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Сегодня в регионе насчитывается 227 населенных пунктов, подверженных затоплению.

Члены Комитета по экологии и природопользованию Воронежской областной Думы в ходе выездного заседания в Таловском районе обсудили подготовительные мероприятия к прохождению весеннего паводка 2020 года.

В рабочей поездке приняли участие депутаты регионального парламента, представители профильных структур регионального правительства, управления МЧС, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов, местного самоуправления и ГО ЧС Павловского, Бутурлиновского, Калачеевского, Аннинского и Эртильского районов.

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