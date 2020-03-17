В Воронежской области усилят контроль за соблюдением законодательства, позволяющего снизить риски паводков
Сегодня в регионе насчитывается 227 населенных пунктов, подверженных затоплению.
Члены Комитета по экологии и природопользованию Воронежской областной Думы в ходе выездного заседания в Таловском районе обсудили подготовительные мероприятия к прохождению весеннего паводка 2020 года.
В рабочей поездке приняли участие депутаты регионального парламента, представители профильных структур регионального правительства, управления МЧС, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов, местного самоуправления и ГО ЧС Павловского, Бутурлиновского, Калачеевского, Аннинского и Эртильского районов.