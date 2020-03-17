В Воронеже автоледи оштрафовали на 1500 рублей за проезд по обочине благодаря видео в интернете

17 Март 2020 2020-03-17T13:25:06+03:00

Автоледи в Воронеже оштрафовали за проезд по обочине.

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Воронежцы выложили в интернет записи видеорегистраторов с проездом по обочине автомобиля «Киа Сид». Ролики заинтересовали сотрудников Госавтоинспекции, которые провели проверку и оштрафовали нарушителя.

- Примерно в 7.35 10 марта 27-летняя жительница Железнодорожного района, управляя автомобилем «Киа Сид», возле дома №3в по улице Ильюшина проехала по обочине, нарушив ПДД. Инспекторы остановили указанный автомобиль на улице Федора Тютчева. Женщину оштрафовали за нарушение на 1500 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают звонки о нарушениях по телефону дежурной части 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU