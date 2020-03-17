В Воронеже с утра эвакуировали бизнес-центр
Он располагается на остановке «Работница»
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Утром 17 марта сотрудники бизнес-центра «Вита», расположенного возле остановки «Работница» (ул. Ленина, 104б) вынуждены были покинуть свои рабочие места и выйти на улицу.
- Сработала сигнализация, что-то, вероятно, подгорело, - рассказали в бизнес-центре. - Но наши специалисты справились с ЧП собственными силами. Эвакуированные сотрудники пробыли на улице минут пять и вернулись на свои рабочие места. Сейчас бизнец-центр работает в штатном режиме.
В МЧС сообщили, что им информации о ЧП не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU