2020-03-17T13:01:21+03:00
Происшествия

В Воронеже с утра эвакуировали бизнес-центр

Он располагается на остановке «Работница»
Юрий КОЗЛОВ
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Утром 17 марта сотрудники бизнес-центра «Вита», расположенного возле остановки «Работница» (ул. Ленина, 104б) вынуждены были покинуть свои рабочие места и выйти на улицу.

- Сработала сигнализация, что-то, вероятно, подгорело, - рассказали в бизнес-центре. - Но наши специалисты справились с ЧП собственными силами. Эвакуированные сотрудники пробыли на улице минут пять и вернулись на свои рабочие места. Сейчас бизнец-центр работает в штатном режиме.

В МЧС сообщили, что им информации о ЧП не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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