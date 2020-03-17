Воронежский заповедник показал лебедей на торфяном болоте

17 Март 2020 2020-03-17T12:42:02+03:00

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Научный сотрудник Воронежского государственного биосферного заповедника имени Пескова Александр Мишин снял на видео с высоты птичьего полета территорию торфяного болота недалеко от села Ступино. Запись велась с квадрокоптера.

Лебеди на торфяном болоте. Воронежский заповедник.Видео с квадрокоптера: Александр Мишин

Как рассказали в заповеднике, в 1943 году болото вывели из территории природоохранной зоны и начали там разработку торфа. Вновь заповедным оно стало только спустя 30 лет.

Болото расположено в зоне ядра заповедника, где запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе и нахождение посторонних лиц. Сейчас это само по себе одно из самых труднодоступных мест. Пройти сюда сотрудники могут только после сильных и продолжительных морозов, когда болото замерзает.

- А вот для животных нет границ. Пара лебедей каждый год выводит здесь потомство. Сейчас они уже прилетели, - добавили в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU