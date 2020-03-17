Жительница Воронежа стала жертвой мошенников, собираясь купить медицинские маски через интернет

17 Март 2020 2020-03-17T12:07:05+03:00

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Ушлые аферисты уже наживаются на коронавирусе. 16 марта жертвой мошенников стала 27-летняя жительница Воронежа. Женщина хотела купить медицинские маски через интернет. На сайте «Авито» она увидела объявление о продаже 300 масок, связалась с продавцом, который прислал ей ссылку для оплаты товара. Женщина перевела 11700 рублей. Но после совершения операции продавец перестал выходить на связь.

За прошедшие сутки жертвами мошенников стали еще 13 жителей Воронежской области, всех обманули дистанционно - под предлогом операций с банковскими картами, а также при покупке или продаже различных товаров. Общий ущерб потерпевших составил около 600 тысяч рублей.

Будьте бдительны, тщательно проверяйте информацию при финансовых операциях через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU