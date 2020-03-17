2020-03-17T11:14:55+03:00
Происшествия

В Воронеже у двух непальских студенток заподозрили коронавирус

Всего в стационарах области продолжают находиться девять человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Воронеже еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Как сообщили 17 марта в пресс-службе облправительства, это студентки из Непала. Одна - с небольшими признаками ОРВИ, вторая - находившаяся с ней в контакте. Девушек поместили в ОДКБ №2, медики отправили их анализы на исследование.

Ранее с 14 по 16 марта изолировали четырех человек, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран. Среди них семейная пара, посещавшая Испанию, гражданка Бельгии и жительница Воронежа, которая путешествовала по Испании и Португалии.

Медики уже выписали домой 16 человек, в стационарах продолжают находиться 9 пациентов. В ОДКБ №2 - шестеро. Анализы трех отрицательные, еще трех - выполняются. В Новоусманской РБ - два человека. Коронавирус у них не подтвердился. И еще один пациент в Борисоглебской районной больнице. Анализ на вирус еще выполняется. Состояние всех наблюдающихся удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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