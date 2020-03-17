На премию «Добронежец-2020» подали около 400 заявок

17 Март 2020 2020-03-17T11:04:58+03:00

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На премию общественного признания «Добронежец-2020» подали около 400 заявок - из всех районов Воронежской области.

- Все представленные проекты по-своему интересны, уникальны и достойны. Мы уже подготовили список финалистов и дни защит, когда они будут представлять свои проекты. Участникам конкурса, не вошедшим в финал, мы направим сертификаты и желаем побед в следующем году! – отметили организаторы.

Публичная презентация проектов пройдет с 23 марта по 2 апреля в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU