2020-03-17T10:54:18+03:00
Общество

В Нововоронеже прошел хоккейный турнир, посвященный 75-летию атомной промышленности

В Нововоронеже (Воронежская область) подвели итоги турнира по хоккею среди любительских команд на приз ледовой арены «Остальная»
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фото Елены Путилиной. Матч между командами ШИН-Аркуда.фото Елены Путилиной. Матч между командами ШИН-Аркуда.
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Мероприятие посвятили 75-летию атомной промышленности.

Турнир стартовал в октябре 2019 года. Участие в нём приняли десять команд разного уровня мастерства. Всё это время на льду разворачивались жаркие баталии. В группе А первое место заняла команда «Бутурлиновка», второе – «Уран» (Нововоронежская АЭС), третье – «Лиски». В группе Б победителем стала команда «Новик2» (Нововоронежская АЭС), на втором месте – «Аркуда», на третьем – «Союз дорожных организаций».

«Достижение нашей команды – это не только работа игроков, но и огромный труд тренерского состава, поддержка родных, друзей, зрителей. Будем оправдывать их доверие и дальше», - сказал капитан команды «Новик2», генеральный директор ледовой арены «Остальная» Александр Толубаев.

Награды победителям и призёрам вручили руководители Нововоронежской АЭС, представители администрации городского округа город Нововоронеж, Нововоронежской федерации по хоккею. Почётным гостем мероприятия стала многолетний капитан женской сборной России, многократный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка Европейских чемпионов Екатерина Смоленцева.

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