Под Воронежем ВАЗ, водителю которого стало плохо за рулем, помял две машины

17 Март 2020 2020-03-17T10:16:37+03:00

Через некоторое время мужчина скончался в больнице

Изменить размер текста: A A

За 16 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 110 ДТП, большинство из них произошло в областном центре - 80. В авариях пострадали пять человек и один погиб.

Около 7.17 в поселке Каменка 55-летнему водителю автомобиля ВАЗ-21061 стало плохо за рулем, он не справился с управлением и наехал на стоящие автомобили «Фольксваген Поло» и «Лифан Солано». Мужчина позднее умер в больнице.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU