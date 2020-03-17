В Воронеже на пожаре пострадала женщина

17 Март 2020 2020-03-17T10:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 17 марта огнеборцев вызвали тушить пожар в Левобережном районе.

- Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 6.01 – горела квартира на ул.Туполева. 12 человек на трех машинах ликвидировали пожар в 6.25. В двухкомнатной квартире огонь повредил кухню. Пострадала женщина – она отравилась продуктами горения, ее доставили в больницу. Эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Воронежской области.

В случае ЧП звоните по номерам экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки бесплатные.

Напомним, ночью 17 марта во дворе на Тютчева сгорели четыре машины и фасад магазина.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU