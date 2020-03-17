В Воронеже за ночь сгорели четыре машины и фасад магазина

17 Март 2020 2020-03-17T10:17:20+03:00

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Ночью 17 марта крупный пожар произошел в одном из дворов Железнодорожного района.

- Сообщение о возгорании на улице Тютчева поступило на пульт дежурного в 2.17. Пожар тушили 12 человек на трех машинах, его ликвидировали в 2.44. Из людей никто не пострадал. Сгорели автомобили «Лада Калина», Iveco, в «Газели» огонь повредил кузов, в «Форд Фокус» - крыло и фару. Кроме того, в продуктовом магазине «Винегрет» поврежден огнем фасад на площади 25 кв.м, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Эксперты устанавливают причину возгорания.

Если вы стали свидетелем ЧП, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», а также телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU