2020-03-17T09:13:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежский Театр равных не стал переносить премьеру из-за коронавируса

Но спектакль будут показывать в малых залах до 100 чел
Ярослав ИВАНОВ
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«Театр равных» не стал переносить премьеру из-за запрета на массовые культурные и спортивные мероприятия, объявленного в Воронеже. Дирекция труппы сообщила, что на время ограничительных мер из-за коронавируса показы спектакля будут проводиться в залах до 100 зрителей (напомним, в запрете говорится, что переносятся мероприятия, подразумевающие численность уже более 50 человек).

Итак, 22 марта «Театр равных» планирует показать воронежцам спектакль «Эти свободные бабочки». Известную историю любви слепого музыканта и юной актрисы, написанную Леонардом Гершем, поставил режиссер Николай Кодинов. Они молоды и талантливы. Он мечтает стать рок-музыкантом, она уверена, что станет знаменитой актрисой. Они оба устали от скучной провинциальной жизни, где каждый день похож на вчерашний, они оба хотят покорить Нью-Йорк. Именно здесь, в самом знаменитом городе мира, они случайно знакомятся и, по классике жанра, влюбляются друг в друга. На спектакль приглашают молодежь. Билеты на него продаваться не будут. Играть постановку собираются в вузе, тайм-кафе и даже на частной концертной площадке. Премьера состоится 22 марта в 17.00 на малой сцене театра юного зрителя, которая вмещает 85 человек (сам ТЮЗ, напомним, приостановил показы своих спектаклей до 24 марта в связи с запретом на массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса).

До конца мая планируется 15 показов «Этих свободных бабочек», один из которых пройдет в Таганроге в сентябре 2020 года.

А пока «Театр равных» сообщил, что согласно запрету областных властей, отменил гастрольные выезды во Владимир, Липецк, Кемерово, Сергиев Посад и Белгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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