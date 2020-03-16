2020-03-16T20:25:59+03:00
Общество

В Воронеже продолжат очное обучение пять вузов

Но группы в них сократят до минимума
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже, несмотря на угрозу распространения коронавируса, продолжат очное обучение пять вузов, неподведомственных Минобрнауки. Речь идет о ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры»; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»; ФГБОУ ВО «Воронежский институт МВД»; ФГБОУ ВО «Воронежский институт ФСИН»; ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина». В них до минимума сократят численность групп до принятия решения их ведомствами.

Ранее сообщалось, что большинство вузов города с 17 марта на 14 дней перевели на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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