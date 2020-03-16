Два воронежских детских театра приостановили работу из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T20:14:11+03:00

Отменили все гастроли с выездом за пределы региона и въездом в область

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Правительство Воронежской области приняло решение о введении моратория на проведение культурно-массовых мероприятий. В том числе, на гастроли артистов, связанные с выездом за пределы региона и въездом к нам с соседних областей.

Кроме того, два воронежских театра, ориентированных на юных зрителей, отменили спектакли до 24 марта. Это ТЮЗ и театр кукол «Шут».

Напомним, в Воронеже и области с 17 по 24 марта, с недельным опережением графика, объявили весенние каникулы. А вузы перешли на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU