Два воронежских детских театра приостановили работу из-за коронавируса
Отменили все гастроли с выездом за пределы региона и въездом в область
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Правительство Воронежской области приняло решение о введении моратория на проведение культурно-массовых мероприятий. В том числе, на гастроли артистов, связанные с выездом за пределы региона и въездом к нам с соседних областей.
Кроме того, два воронежских театра, ориентированных на юных зрителей, отменили спектакли до 24 марта. Это ТЮЗ и театр кукол «Шут».
Напомним, в Воронеже и области с 17 по 24 марта, с недельным опережением графика, объявили весенние каникулы. А вузы перешли на дистанционное обучение.
ИСТОЧНИК KP.RU