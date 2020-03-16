Убийцу воронежского инвалида и его престарелой матери на 17 лет отправили в колонию

16 Март 2020 2020-03-16T19:53:13+03:00

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В Воронежской области суд признал 52-летнего уроженца Краснодарского края виновным сразу по двум статьям: «убийство» и «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере».

Следствие и суд установили, 3 января 2019 года осужденный, пришел в гости к 55-летнему знакомому, проживающему в Таловском районе, для распития спиртного. В этот момент дома была еще 77-летняя мать хозяина, которая занималась хозяйством. Во время застолья между приятелями возникла ссора, в ходе которой гость не меньше 28 раз ударил хозяина, инвалида третьей группы, ножом. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил расправиться и со свидетельницей. Мать погибшего он забил до смерти.

- Также мужчина обвинялся в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере, - добавили в прокуратуре воронежской области.

На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину. В исчерпывающую доказательственную базу легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий и другие материалы уголовного дела, позволившие изобличить его в совершении данных преступлений.

Суд назначил осужденному наказание в виде 17 лет 4 месяцев исправительной колонии строго режима с ограничением свободы после освобождения на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU