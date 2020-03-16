В Новоусманском районе Воронежской области назначили прокурора
Им стал 33-летний Илья Мязин
фото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Генеральный прокурор России назначил советника юстиции Илью Александровича Мязина, ранее занимавшего должность помощника прокурора Воронежской области по особым поручениям, прокурором Новоусманского района.
Илье Мязину 33 года. Он окончил ВГУ. В прокуратуре работает с 2009 года. Проходил службу помощником прокурора Железнодорожного района Воронежа, заместителем Воронежского межрайонного природоохранного прокурора. Воспитывает дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU