2020-03-16T19:20:10+03:00
Общество

В Новоусманском районе Воронежской области назначили прокурора

Им стал 33-летний Илья Мязин
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Генеральный прокурор России назначил советника юстиции Илью Александровича Мязина, ранее занимавшего должность помощника прокурора Воронежской области по особым поручениям, прокурором Новоусманского района.

Илье Мязину 33 года. Он окончил ВГУ. В прокуратуре работает с 2009 года. Проходил службу помощником прокурора Железнодорожного района Воронежа, заместителем Воронежского межрайонного природоохранного прокурора. Воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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