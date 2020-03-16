В Воронеже задержали серийного вора видеорегистраторов

16 Март 2020 2020-03-16T17:47:00+03:00

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С февраля по март в полицию обратились несколько жителей Советского района с одинаковым заявлением: ночью у них крали видеорегистраторы.

Полицейские внимательно посмотрели записи видеокамер во дворах, где были кражи, и выяснили, что преступника подвозил знакомый на автомобиле «Черри». Он привозил вора на «дело» и ждал, пока тот вернется с добычей.

Преступника задержали в Воронеже. Им оказался 27-летний житель столицы Черноземья, ведущий асоциальный образ жизни. В отделе полиции он признался, что разбивал стекла машин молотком и забирал видеорегистраторы. Похищенную технику изъяли в ломбардах, куда вор ее сдавал.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Мужчину подозревают в семи преступлениях. Он будет дожидаться суда в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU