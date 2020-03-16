2020-03-16T17:34:09+03:00
Происшествия

Под Воронежем поймали убийцу двух мужчин

Его задержали в Каширском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Убийце грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.Убийце грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета и полицейские задержали по подозрению в двойном убийстве 35-летнего жителя Каширского района.

Напомним, 9 марта около полудня возле одного из частных домов села Березовка Аннинского районе нашли изрезанные тела двух мужчин 29 и 39 лет. Силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» (от 8 до 20 лет лишения свободы).

На днях стражам порядка стало известно, что предполагаемый убийца скрывается у своего знакомого в Каширском районе. Там его и задержали. Мужчина признал свою вину. Решается вопрос об его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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