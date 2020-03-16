Ректор воронежского опорного вуза подписывает университетские документы, находясь в СИЗО

16 Март 2020 2020-03-16T16:47:57+03:00

Под приказом о переходе на дистанционное обучение указана фамилия Сергея Колодяжного

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Подавляющая часть воронежских вузов 16 марта заявила о переходе на дистанционное обучение из-за риска распространения коронавируса. Опорный вуз не стал исключением: до 29 марта студенты и преподаватели будут взаимодействовать через «электронную информационно-образовательную среду университета». Соответствующий приказ разместили на сайте ВГТУ. Интересно, что подписан он ректором Сергеем Колодяжным, которого в начале марта арестовали по делу о взятке в два миллиона рублей. На том же заседании Сергей Александрович сообщил, что написал заявление и покинул пост главы опорного вуза.

В пресс-службе университета оперативно не смогли пояснить, как проходила процедура подписи. А лишь сказали, что Сергей Колодяжный все еще не отстранен от должности, поэтому приказ и оформлен от его лица.

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ИСТОЧНИК KP.RU