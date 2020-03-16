2020-03-16T16:15:32+03:00
Общество

Пещерный храм воронежского заповедника «Дивногорье» передадут РПЦ

Такой ответ руководство заповедника получило из департамента земельных и имущественных отношений региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта музея-заповедника "Дивногорье"фото с сайта музея-заповедника "Дивногорье"
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В ближайшее время популярный у туристов воронежского музея-заповедника «Дивногорье» пещерный храм Сицилийской иконы Божьей матери может перейти к Русской православной церкви. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на и.о. директора заповедника Софью Кондратьеву. Это следует из ответа, который недавно получил заповедник из департамента земельных и имущественных отношений Воронежской области.

- Ранее мы обращались к губернатору Воронежской области и в Воронежскую епархию РПЦ, чтобы оставить нашему музею пещерный комплекс середины XIX века, церковь Сицилийской иконы Божьей матери. Но на днях получили сообщение из дирекции земельных и имущественных отношений региона, что передача в РПЦ состоится, - сказала ТАСС Кондратьева.

По мнению администрации заповедника, это решение может отразиться на структуре всего «Дивногорья», большинство туристических маршрутов которого связано с пещерным храмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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