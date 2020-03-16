Под Воронежем пропал пенсионер: он мог заблудиться в лесу

16 Март 2020 2020-03-16T15:50:34+03:00

Очевидцы утверждают, что видели мужчину 13 марта примерно в 19:45 в Ивницах

Пожилой мужчина вроде бы вышел на дорогу к дому, но с тех пор его никто не видел

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь в поиске 64-летнего Александра Лопатина. Мужчина живет в селе Ступино Рамонского района. Известно, что Александр Петрович был 10 марта в лесу, однако примерно в 00.40 отправился в сторону села, после чего пропал и на связь ни с кем не выходил.

Рост мужчины - 175 сантиметров. У него среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю удлиненную куртку, серые джинсы и черные зимние сапоги на молнии.

Очевидцы утверждают, что видели мужчину 13 марта примерно в 19:45 в Ивницах, якобы он шел мимо остановки.

Если вы знаете, где может находиться Александр Лопатин или же видели похожего по описанию человека, позвоните по телефону +7 (960) 131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU