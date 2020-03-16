В мэрии пообещали благоустроить сквер Ворошилова, где воронежцы устроили митинг

16 Март 2020 2020-03-16T14:52:59+03:00

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Около 50 воронежцев вышли в сквер Ворошилова, находящийся у дома №2 по улице Депутатской, испугавшись, что он может стать «жертвой» застройки. Рядом ведется масштабно строительство, поэтому горожан и взволновала судьба любимого зеленого островка. Однако в мэрии пояснили, что сквер не нужно защищать от застройки, потому что она там невозможна в принципе.

- Сквер находится в муниципальной собственности, в 2017 году ему присвоен статус особо охраняемой природной территории местного значения, разработан паспорт ООПТ. Передача его в чью бы то ни было собственность, какое-либо строительство, создание на этой территории капитальных сооружений невозможно по определению. Поэтому единственное, что может «угрожать» этой территории – это благоустройство, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас прорабатывается вопрос комплексного благоустройства сквера. Оно может быть выполнено в рамках муниципально-частного партнерства. По скверу Ворошилова уже проработана концепция, но она еще не одобрена и не утверждена.

- В ближайшее время она будет представлена муниципалитету, и – после оценки профильными структурными подразделениями – будет обнародована, чтобы с ней могли ознакомиться все без исключения горожане. Только после этого будут приниматься решения. Если кто-то хочет создать громкую проблему на пустом месте, чтобы потом героически ее решить, то здесь нет такой необходимости, - уверены в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU