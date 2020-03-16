2020-03-16T13:51:50+03:00
Общество

В Воронеже продают мясо, угрожающее распространением коронавируса

Подпольные торговцы работают на улице Лизюкова
Ирина КАЗАНИНА
Поделиться:
фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
Изменить размер текста:

В Воронеже в связи с угрозой распространения опасного коронавируса усилили контроль за незаконной продажей скоропортящихся продуктов на улицах.

Так, в Коминтерновском районе проходят рейды сотрудников управы и полиции по местам реализации мяса и мясной продукции. Чаще всего этот «шанхай» размещается на улице Генерала Лизюкова, 61. Здесь товар реализуют без документов и разрешения. Зачастую - в антисанитарных условиях, когда прилавком служат кузов или капот автомобиля.

- Кроме того, по адресу Генерала Лизюкова, 61 ведется торговля с автотранспорта с номерами Липецкой области, где не так давно был выявлен факт заражения коронавирусом, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Не исключается возможность, что реализуемое в антисанитарных условиях мясо, может стать разносчиком этого столь опасного вируса, как это было на китайском рынке в Ухане.

Сотрудники управы просят горожан не подвергать свою жизнь и здоровье опасности и не покупать мясо с лотков и машин на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пещерный храм воронежского заповедника «Дивногорье» передадут РПЦ
Под Воронежем пропал пенсионер: он мог заблудиться в лесу
Из-за коронавируса воронежский опорный вуз перейдет на онлайн-обучение
В мэрии пообещали благоустроить сквер Ворошилова, где воронежцы устроили митинг
Сенатор Сергей Лукин: Россия развивается как социально ориентированное государство
В Воронеже продают мясо, угрожающее распространением коронавируса
В Воронеже разыскивают сбившего пешехода водителя «Газели»
Хоккеисты воронежского «Бурана» откажутся от сборов и товарищеских матчей из-за коронавируса
В Воронеже планируют застроить многоэтажками участок у Северного авторынка
Все массовые мероприятия в Воронеже перенесут на более поздние даты
В Воронеже школьников отправят на каникулы раньше из-за коронавируса
Еще четыре воронежских вуза перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
Воронежский госуниверситет из-за коронавируса перейдет на дистанционное обучение
В Воронеже из-за коронавируса отменили фестиваль электронной музыки в арт-центре «Коммуна»
Банда из Воронежа заработала более 24 млн рублей на «отмыве» денег
В Воронеже из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в многоэтажке
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Несмотря на антисанитарию и решение суда общепит с шавермой продолжил работать в Воронеже
Под Воронежем пропавшую 92-летнюю пенсионерку нашли на ее собственном огороде
Воронежцам покажут работы художницы по текстилю
Воронежский «Факел» выиграл у «Луча» из Владивостока и ушел с последнего места
Uriah Heep отметят с воронежцами 50-летие группы
На головы воронежцам в маршрутке посыпалось стекло от треснувшего люка