В Воронеже продают мясо, угрожающее распространением коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T13:51:50+03:00

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В Воронеже в связи с угрозой распространения опасного коронавируса усилили контроль за незаконной продажей скоропортящихся продуктов на улицах.

Так, в Коминтерновском районе проходят рейды сотрудников управы и полиции по местам реализации мяса и мясной продукции. Чаще всего этот «шанхай» размещается на улице Генерала Лизюкова, 61. Здесь товар реализуют без документов и разрешения. Зачастую - в антисанитарных условиях, когда прилавком служат кузов или капот автомобиля.

- Кроме того, по адресу Генерала Лизюкова, 61 ведется торговля с автотранспорта с номерами Липецкой области, где не так давно был выявлен факт заражения коронавирусом, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Не исключается возможность, что реализуемое в антисанитарных условиях мясо, может стать разносчиком этого столь опасного вируса, как это было на китайском рынке в Ухане.

Сотрудники управы просят горожан не подвергать свою жизнь и здоровье опасности и не покупать мясо с лотков и машин на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU