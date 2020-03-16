В Воронеже продают мясо, угрожающее распространением коронавируса
В Воронеже в связи с угрозой распространения опасного коронавируса усилили контроль за незаконной продажей скоропортящихся продуктов на улицах.
Так, в Коминтерновском районе проходят рейды сотрудников управы и полиции по местам реализации мяса и мясной продукции. Чаще всего этот «шанхай» размещается на улице Генерала Лизюкова, 61. Здесь товар реализуют без документов и разрешения. Зачастую - в антисанитарных условиях, когда прилавком служат кузов или капот автомобиля.
- Кроме того, по адресу Генерала Лизюкова, 61 ведется торговля с автотранспорта с номерами Липецкой области, где не так давно был выявлен факт заражения коронавирусом, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Не исключается возможность, что реализуемое в антисанитарных условиях мясо, может стать разносчиком этого столь опасного вируса, как это было на китайском рынке в Ухане.
Сотрудники управы просят горожан не подвергать свою жизнь и здоровье опасности и не покупать мясо с лотков и машин на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU