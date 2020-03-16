2020-03-16T13:27:20+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают сбившего пешехода водителя «Газели»

В результате ДТП мужчина получил повреждения и был доставлен в медучреждение
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже полицейские разыскивают водителя грузового автомобиля, предположительно марки «Газель» или «Газель Некст». Известно, что кузов машины покрыт тентом и имеет удлиненную базу. К сожалению, это все, что пока известно о мужчине, который скрылся после ДТП в Рамонском районе.

Авария случилась 30 января в 23.56 на 6 км дороги А-134 «Подъезд к городу Воронеж». Водитель ехал в направлении Воронежа и сбил пешехода, 40-летнего местного жителя - тот стоял на проезжей части в зоне островка безопасности. В результате ДТП мужчина получил повреждения и был доставлен в медучреждение.

- Проводится проверка. Сотрудники полиции организовали комплекс оперативно - розыскных мероприятий. В случае, если вы стали свидетелем происшествия или располагаете какими-либо сведениями о водителе или транспортном средстве, просим сообщить об этом по телефонам дежурной управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02, - обращаются инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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