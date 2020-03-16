2020-03-16T12:39:47+03:00
Общество

В Воронеже планируют застроить многоэтажками участок у Северного авторынка

Горожан приглашают на публичные слушания
Олег ИВАНОВ
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Хотите выступить на публичных слушаниях?Хотите выступить на публичных слушаниях?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Земельный участок, расположенный по улице Антонова-Овсеенко, 46а (кадастровый номер 36:34:0211002:10983), собираются отдать под застройку многоэтажками. Там могут появиться жилые дома от 9 этажей и выше. Правда, решение пообещали обсудить с местными жителями. 14 апреля в 11.00 воронежцев приглашают на публичные слушания в Дом архитектора (ул. Плехановская, 22).

Сейчас указанный участок попадает в границы территориальных зон Р 1 (озелененные территории общего пользования), ИТ 1 (городские магистрали и улицы) и Ж 10 (зона развития многоэтажной жилой застройки). Общая площадь территории неподалеку от Северного авторынка - более 281 тысячи кв. м.

Хотите выступить на публичных слушаниях? Зарегистрироваться можно в комиссии по землепользованию и застройке (ул. Кольцовская, 45). Телефон - 228-36-58, приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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