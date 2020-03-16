Банда из Воронежа заработала более 24 млн рублей на «отмыве» денег

16 Март 2020 2020-03-16T10:53:39+03:00

Каждому из участников теперь грозит до 9 лет лишения свободы

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Девять жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет построили бизнес по «отмыву» денег. Их «банк» работал, безусловно, без регистрации и лицензии. Зато ему доверяли, по крайней мере, определенный круг лиц.

Работали воронежцы с 2016-го по 2019 год. Они переводили и обналичивали крупные суммы за вознаграждение. Использовали счета подставных компаний. Только по официальным данным заработали более 24 млн рублей. Сколько же тогда денег всего прошло через их инкассацию?

- Как правило, клиент перечислял средства на счета указанных организаций под видом оплаты за услуги и товары. Затем участники преступной группы переводили на указанные клиентом реквизиты либо снимали деньги через банкоматы, и доставляли клиенту, - объяснили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст. 172 УК РФ). Это до 7 лет тюрьмы.

Полицейские обыскали дома и офисы ОПГ, изъяли деньги, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU