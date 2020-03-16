В Воронеже из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в многоэтажке
Три пожарные машины вечером 15 марта выехали к многоэтажке на улице Пешестрелецкая. Жители Советского района в 19.45 сообщили в дежурную часть МЧС о пожаре в однокомнатной квартире. Огонь захватил комнату - 12 квадратных метров. А началось все с дивана.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, по предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного курения. 11 спасателей боролись с огнем. К 19.56 пожар был ликвидирован.
66-летнего хозяина, который и лег с сигареткой на диван да, видимо, уснул, госпитализировали в областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU