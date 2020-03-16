2020-03-16T10:29:13+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в многоэтажке

Хозяина госпитализировали в больницу
Виктор ЛЕВШАКОВ
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11 спасателей боролись с огнем11 спасателей боролись с огнемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Три пожарные машины вечером 15 марта выехали к многоэтажке на улице Пешестрелецкая. Жители Советского района в 19.45 сообщили в дежурную часть МЧС о пожаре в однокомнатной квартире. Огонь захватил комнату - 12 квадратных метров. А началось все с дивана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, по предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного курения. 11 спасателей боролись с огнем. К 19.56 пожар был ликвидирован.

66-летнего хозяина, который и лег с сигареткой на диван да, видимо, уснул, госпитализировали в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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