В Воронеже из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в многоэтажке

16 Март 2020 2020-03-16T10:29:13+03:00

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Три пожарные машины вечером 15 марта выехали к многоэтажке на улице Пешестрелецкая. Жители Советского района в 19.45 сообщили в дежурную часть МЧС о пожаре в однокомнатной квартире. Огонь захватил комнату - 12 квадратных метров. А началось все с дивана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, по предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного курения. 11 спасателей боролись с огнем. К 19.56 пожар был ликвидирован.

66-летнего хозяина, который и лег с сигареткой на диван да, видимо, уснул, госпитализировали в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU