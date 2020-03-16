2020-03-16T09:54:08+03:00
Общество

Несмотря на антисанитарию и решение суда общепит с шавермой продолжил работать в Воронеже

За это владельца оштрафовали на 5 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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Интересно, сколько владелец заработал за время, пока должен был исправлять ошибки?Интересно, сколько владелец заработал за время, пока должен был исправлять ошибки?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Судебные приставы снова заглянули с проверкой в общепит «Шаверма» в доме №20 на Московском проспекте. Ранее на основании постановления суда это заведение уже прикрывали. Тогда, в частности, обратили внимание на нарушения последовательности технологических процессов. Были и другие нарушения.

- Отсутствие вытяжной вентиляции, маркировки на кухонной посуде, ярлыков с указанием срока годности, несоблюдение требований по мытью посуды, отсутствие туалета для посетителей, не осуществление регулярной централизованной стирки санитарной и специальной одежды сотрудников организации, - перечисляют в пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

В итоге шаверму в «Шаверме» запретили делать в течение 60 суток. Однако очередная проверка показала, что общепит спокойно продолжает работать. Индивидуального предпринимателя, в итоге оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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