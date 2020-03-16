2020-03-16T08:47:26+03:00
Общество

Под Воронежем пропавшую 92-летнюю пенсионерку нашли на ее собственном огороде

К тому времени старушку искали уже несколько часов волонтеры и полицейские
Олег ИВАНОВ
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К счастью, все обошлосьК счастью, все обошлосьФото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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15 марта в 21:05 оператор системы «112» сообщил о пропаже бабушки в Хохольском районе волонтерам поисково-спасательного отряда «Черноземье». Оказалось, что пенсионерка страдает потерей памяти. Последний раз ее видели в селе Хохол по улице Новоселов. Она вышла в неизвестном направлении.

- Среди актива отряда был объявлен срочный выезд, на который откликнулись и уже через час выехали к месту пропажи три экипажа. Бабушке 92 года. Днем ранее она уже терялась, но сотрудники полиции ее оперативно нашли на окраине села. К нашему приезду была осмотрена ближайшая к дому территория и основные улицы. Распределив свои силы мы осмотрели кладбище, затем лесной массив на окраине села и возможные пути ее движения, - сообщили в отряде.

Затем поисковики все-таки решили вернуться к дому пропавшей пенсионерки. Через пять минут одна из групп нашла на краю ее собственного огорода обессиленную бабушку, лежащую на земле. Ребята быстро донесли её до дома и передали родственникам, которые вызвали скорую помощь.

- Убедившись, что состояние бабушки не вызывает серьезных опасений и, дождавшись сотрудников полиции, наши волонтеры разъехались по домам. Не пренебрегайте необходимыми мерами личной безопасности и должной заботой к нуждающимся в ней близким людям, - говорят поисковики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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