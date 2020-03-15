Воронежцам покажут работы художницы по текстилю

15 Март 2020 2020-03-15T21:53:50+03:00

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18 марта в арт-галерее Камерного театра откроется выставка «Пейзажи моей памяти». Экспозиция представит работы художницы Лилии Баласановой.

- На самом деле, темой искусства является Неочевидное. Все очевидное быстро исчерпывается и становится скучным. Любой образ должен провоцировать хотя бы несколько вариантов прочтения – тогда он имеет шанс немного задержаться во времени, - так она считает.

Лилия Баласанова окончила Московский текстильный университет технологий и дизайна, стажировались в Нидерландах, изучала цифровые технологии в США. С 90-х ведет активную выставочную деятельность, сотрудничает с известными российскими и зарубежными галереями. В ее творческом багаже более 30 сольных, а также десятки групповых выставок. Ее проекты последних лет, посвященные осмыслению современной действительности и эпохе постинтернета, демонстрировались в Манеже, ЦДХ, центре дизайна ARTPLAY и центре современного искусства Винзавод, а также в рамках таких международных ярмарок как АРТ Москва и COSMOSCOW. Лилия Баласанова принимала участие в проектах многих музеев, в том числе Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, а также Русского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU