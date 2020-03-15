2020-03-15T21:53:50+03:00
Звезды

Воронежцам покажут работы художницы по текстилю

Выставку можно будет бесплатно посмотреть в галерее Камерного театра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

18 марта в арт-галерее Камерного театра откроется выставка «Пейзажи моей памяти». Экспозиция представит работы художницы Лилии Баласановой.

- На самом деле, темой искусства является Неочевидное. Все очевидное быстро исчерпывается и становится скучным. Любой образ должен провоцировать хотя бы несколько вариантов прочтения – тогда он имеет шанс немного задержаться во времени, - так она считает.

Лилия Баласанова окончила Московский текстильный университет технологий и дизайна, стажировались в Нидерландах, изучала цифровые технологии в США. С 90-х ведет активную выставочную деятельность, сотрудничает с известными российскими и зарубежными галереями. В ее творческом багаже более 30 сольных, а также десятки групповых выставок. Ее проекты последних лет, посвященные осмыслению современной действительности и эпохе постинтернета, демонстрировались в Манеже, ЦДХ, центре дизайна ARTPLAY и центре современного искусства Винзавод, а также в рамках таких международных ярмарок как АРТ Москва и COSMOSCOW. Лилия Баласанова принимала участие в проектах многих музеев, в том числе Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, а также Русского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам покажут работы художницы по текстилю
Воронежский «Факел» выиграл у «Луча» из Владивостока и ушел с последнего места
Uriah Heep отметят с воронежцами 50-летие группы
На головы воронежцам в маршрутке посыпалось стекло от треснувшего люка
Воронежцам показывают выставку "Заблуждение страстей"
На рабочей неделе в Воронеже будет до +12
Воронежский комик, покинувший Россию из-за полиции, возвращается
Воронежские ансамбли примут участие в конкурсах "Певучая Россия" и "С песней по жизни"
Жительница Воронежской области, пытаясь защитить деньги в банке, перевела 1,5 млн мошенникам
В Воронежской области рабочий признался работодателю, что украл у него электроинструменты
За сутки в Воронежской области насмерть сбили двух пешеходов
Воронежцы обсуждают в сети ночную транспортировку танка по городу
В Воронеже пройдет День православной книги
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
В Воронеже лжебанкир обманул горожанку и украл у нее 380 тысяч рублей
Студенты Воронежского медуниверситета создали петицию с просьбой перевести их на онлайн-обучение из-за коронавируса
Воронежские власти ответили на рекомендации дистанционного обучения из-за угрозы коронавируса
Под Воронежем разыскивают пропавшего после ДТП щенка хаски
В Воронежской области мужчина украл велосипед и похитил на нем 8 мешков зерна
Воронежская гимнастка прошла в финал Кубка мира
В Воронежской области полицейские спасли увязшую в песке женщину на иномарке
В Воронежской области мужчина хранил дома больше килограмма марихуаны
Глава Воронежа по сей день ощущает себя «коммунальщиком»
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре