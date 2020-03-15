Воронежский «Факел» выиграл у «Луча» из Владивостока и ушел с последнего места

15 Март 2020 2020-03-15T19:32:54+03:00

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Первая домашняя игра после зимней паузы получилась для «Факела» удачной. До поры, до времени гости с Дальнего Востока сопротивлялись упорно. Но все решил ударный отрезок в середине второго тайма. Вначале на 59 минуте Илья Мазуров вырвался на рандеву с вратарем «Луча» Котляровым, но ударил выше ворот. Почти тут же Алексей Евсеев в касание врезал метров с 22-х в «девятку». На этот раз мяч вытащил голкипер «Луча». Но и он был бессилен, когда на 65 минуте защитник Аслан Дашаев головой замкнул подачу с углового – 1:0.

В конце игры игроки «Факела» действовали по принципу: «Лучшая оборона – это атака». И не дали гостям, по сути, ни единого шанса отыграться. Первая победа за очень долгое время! Напомним, последний раз наша команда побеждала 27 октября прошлого года, когда удалось одолеть в гостях «Чайку» из поселка Песчанокопское Ростовской области – 1:0.А дома «Факел» не выигрывал с 3 августа 2019 года. Тогда воронежские футболисты одолели саранскую «Мордовию» - 2:1.

К слову, после победы над «Лучем» именно «Мордовию» наша команда отправила на последнее место. У «Факела» 19 очков, как и у саранцев, а также у «Текстильщика» из Иваново. С командой из города невест предстоит сразиться в следующем домашнем матче 29 марта. Ну а 22-го «Факелу» предстоит дерби в Курске с «Авангардом». Соседи пока идут 13-ми с 29 очками в активе.

До спасительного 15 места, которое занимает «Краснодар-2», «Факелу» еще далеко – девять очков. Но игра уже внушает пока еще сдержанный оптимизм.

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ИСТОЧНИК KP.RU