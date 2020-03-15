2020-03-15T17:12:47+03:00
Общество

На головы воронежцам в маршрутке посыпалось стекло от треснувшего люка

Никто не понял, что произошло
Ярослав ИВАНОВ
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фото Типичный Воронежфото Типичный Воронеж
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На головы пассажиров маршрутки №47 посыпались осколки стекла от треснувшего люка. Снимки появились 15 марта в городском паблике.

- Еду в 47, и тут бац.... Трескается стекло и проваливается люк, - написал в сообществе "Типичный Воронеж" очевидец ЧП.

Из-за чего треснуло стекло люка, пока неизвестно, предполагают, что из-за резкого перепада температуры на улице. В любом случае, в комментариях горожане сошлись во мнениях, что проезд подорожал, а вот техническое состояние транспорта лучше не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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