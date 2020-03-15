Воронежцам показывают выставку "Заблуждение страстей"
В Воронеже открылась необычная выставка «Заблуждение страстей». Свое впечатление о женщинах и их красоте представили столичный художник Андрей Басанец и воронежец Сергей Горшков.
"Дамы" с ироничных картин Басанца напоминают то ли инопланетянок, то ли медуз. Работы автора находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в Музее современного искусства города Пассау в Германии, а также в частных коллекциях в Германии, Франции, Англии, Италии, России, США, Японии и других странах.
Сергей Горшков представил обнаженную деревянную скульптуру. Из податливого материала Сергей Иванович вырубает топором все, что угодно, хоть бюсты президентов, но его любимые темы - ангелы, цветы и женщины.
Выставку можно посмотреть в галерее Х.Л.А.М. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU