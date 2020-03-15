2020-03-15T16:17:07+03:00
Звезды

Воронежцам показывают выставку "Заблуждение страстей"

Можно посмотреть работы двух художников
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Работа Сергея ГоршковаРабота Сергея ГоршковаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже открылась необычная выставка «Заблуждение страстей». Свое впечатление о женщинах и их красоте представили столичный художник Андрей Басанец и воронежец Сергей Горшков.

"Дамы" с ироничных картин Басанца напоминают то ли инопланетянок, то ли медуз. Работы автора находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в Музее современного искусства города Пассау в Германии, а также в частных коллекциях в Германии, Франции, Англии, Италии, России, США, Японии и других странах.

Сергей Горшков представил обнаженную деревянную скульптуру. Из податливого материала Сергей Иванович вырубает топором все, что угодно, хоть бюсты президентов, но его любимые темы - ангелы, цветы и женщины.

Выставку можно посмотреть в галерее Х.Л.А.М. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Факел» выиграл у «Луча» из Владивостока и ушел с последнего места
Uriah Heep отметят с воронежцами 50-летие группы
На головы воронежцам в маршрутке посыпалось стекло от треснувшего люка
Воронежцам показывают выставку "Заблуждение страстей"
На рабочей неделе в Воронеже будет до +12
Воронежский комик, покинувший Россию из-за полиции, возвращается
Воронежские ансамбли примут участие в конкурсах "Певучая Россия" и "С песней по жизни"
Жительница Воронежской области, пытаясь защитить деньги в банке, перевела 1,5 млн мошенникам
В Воронежской области рабочий признался работодателю, что украл у него электроинструменты
За сутки в Воронежской области насмерть сбили двух пешеходов
Воронежцы обсуждают в сети ночную транспортировку танка по городу
В Воронеже пройдет День православной книги
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
В Воронеже лжебанкир обманул горожанку и украл у нее 380 тысяч рублей
Студенты Воронежского медуниверситета создали петицию с просьбой перевести их на онлайн-обучение из-за коронавируса
Воронежские власти ответили на рекомендации дистанционного обучения из-за угрозы коронавируса
Под Воронежем разыскивают пропавшего после ДТП щенка хаски
В Воронежской области мужчина украл велосипед и похитил на нем 8 мешков зерна
Воронежская гимнастка прошла в финал Кубка мира
В Воронежской области полицейские спасли увязшую в песке женщину на иномарке
В Воронежской области мужчина хранил дома больше килограмма марихуаны
Глава Воронежа по сей день ощущает себя «коммунальщиком»
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре