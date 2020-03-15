2020-03-15T15:49:36+03:00
Общество

На рабочей неделе в Воронеже будет до +12

А ночами нас ждут температурные качели: то легкий минус, то тепло, то снова минус
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

После небольших заморозков в Воронеже снова начнет теплеть. На рабочей неделе дневная температура будет последовательно повышаться и дойдет до +12, хотя ночами в первые дни будет сохраняться легкий мороз, но со среды по пятницу и ночью будет плюсовая температура. Хотя к концу недели ночами снова похолодает до минус 2.

Итак, в понедельник, 16 марта, синоптики Воронежского гидрометцентра прогнозируют небольшой снег, северо-западный ветер 7-12, ночью с порывами до 17 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Во вторник, 17 марта, хотя ночью будет до минус 4, днем температура воздуха поднимется до плюс 6-8 градусов.

В среду, 18 марта, днем до плюс 8-10 градусов.

В четверг, 19 марта, на улице будет плюс 9-12 тепла, возможен небольшой дождь, ночью до +5.

В пятницу, 20 марта, дневная температура воздуха будет снижаться до +8-9, а в воскресенье днем будет всего +1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Факел» выиграл у «Луча» из Владивостока и ушел с последнего места
Uriah Heep отметят с воронежцами 50-летие группы
На головы воронежцам в маршрутке посыпалось стекло от треснувшего люка
Воронежцам показывают выставку "Заблуждение страстей"
На рабочей неделе в Воронеже будет до +12
Воронежский комик, покинувший Россию из-за полиции, возвращается
Воронежские ансамбли примут участие в конкурсах "Певучая Россия" и "С песней по жизни"
Жительница Воронежской области, пытаясь защитить деньги в банке, перевела 1,5 млн мошенникам
В Воронежской области рабочий признался работодателю, что украл у него электроинструменты
За сутки в Воронежской области насмерть сбили двух пешеходов
Воронежцы обсуждают в сети ночную транспортировку танка по городу
В Воронеже пройдет День православной книги
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
В Воронеже лжебанкир обманул горожанку и украл у нее 380 тысяч рублей
Студенты Воронежского медуниверситета создали петицию с просьбой перевести их на онлайн-обучение из-за коронавируса
Воронежские власти ответили на рекомендации дистанционного обучения из-за угрозы коронавируса
Под Воронежем разыскивают пропавшего после ДТП щенка хаски
В Воронежской области мужчина украл велосипед и похитил на нем 8 мешков зерна
Воронежская гимнастка прошла в финал Кубка мира
В Воронежской области полицейские спасли увязшую в песке женщину на иномарке
В Воронежской области мужчина хранил дома больше килограмма марихуаны
Глава Воронежа по сей день ощущает себя «коммунальщиком»
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре