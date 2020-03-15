На рабочей неделе в Воронеже будет до +12

15 Март 2020 2020-03-15T15:49:36+03:00

А ночами нас ждут температурные качели: то легкий минус, то тепло, то снова минус

Изменить размер текста: A A

После небольших заморозков в Воронеже снова начнет теплеть. На рабочей неделе дневная температура будет последовательно повышаться и дойдет до +12, хотя ночами в первые дни будет сохраняться легкий мороз, но со среды по пятницу и ночью будет плюсовая температура. Хотя к концу недели ночами снова похолодает до минус 2.

Итак, в понедельник, 16 марта, синоптики Воронежского гидрометцентра прогнозируют небольшой снег, северо-западный ветер 7-12, ночью с порывами до 17 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Во вторник, 17 марта, хотя ночью будет до минус 4, днем температура воздуха поднимется до плюс 6-8 градусов.

В среду, 18 марта, днем до плюс 8-10 градусов.

В четверг, 19 марта, на улице будет плюс 9-12 тепла, возможен небольшой дождь, ночью до +5.

В пятницу, 20 марта, дневная температура воздуха будет снижаться до +8-9, а в воскресенье днем будет всего +1.

ИСТОЧНИК KP.RU