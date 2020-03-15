Воронежский комик, покинувший Россию из-за полиции, возвращается

15 Март 2020 2020-03-15T15:00:08+03:00

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Александр Долгополов возвращается в Россию - из-за коронавируса, а также из-за того, что в Европе, по его словам, сценическая комедия развита хуже, чем в России.

- Я хотел еще поехать в Америку, где, как я считаю, самая качественная комедия современности, и повыступать там, но въезд в Израиль для иностранцев закрыли (именно там мы подавали на визы), а потом ещё и коронавирус... Так что, соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права. Я нисколько не жалею о принятых решениях, я считаю, что я прав, что уехал, попав в ужасную для себя ситуацию, в которой раньше не был - все же я всегда стараюсь жить как свободный человек и в случае опасности я реагирую, как считаю нужным, чтобы спастись, я не хочу позволить страху парализовать меня, - написал в Инстаграм комик. - В общем, сейчас я собираюсь домой, мне немного страшно, но думаю я готов к потенциальной опасности. Надеюсь, меня не посадят, и вскоре мы увидимся на выступлениях. Спасибо всем, берегите себя, мойте руки и контактируйте с людьми минимально сейчас, коронавирус можно подхватить где угодно, началась пандемия, не стоит ее недооценивать!

Напомним, полтора месяца назад воронежский комик (Александр Долгополов родом из Павловска) был вынужден уехать из страны – из-за того, что им заинтересовалась полиция после того, как один из зрителей написал заявление, что на своем концерте Долгополом оскорбляет чувства верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU