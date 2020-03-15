Воронежские ансамбли примут участие в конкурсах "Певучая Россия" и "С песней по жизни"

15 Март 2020 2020-03-15T13:06:08+03:00

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В Воронежской области готовятся к двум масштабным конкурсам - второму смотру вокально-хоровых и инструментальных коллективов «Певучая Россия» и второму конкурсу хоров ветеранов «С песней по жизни». Оба посвятят объявленному в России Году памяти и славы

Стартуют отборочные туры в районах области. 19 марта в Бобровском районе в отборе примут участие коллективы Бобровского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Острогожского, Репьевского, Хохольского районов. 2 апреля в Россоши представят свое творчество коллективы Богучарского, Верхнемамонского, Кантемировского, Ольховатского, Петропавловского, Россошанского районов. 9 апреля в Верхней Хаве жюри послушает коллективы Верхнехавского, Новоусманского, Панинского, Рамонского, Семилукского, Эртильского районов, а также Нововоронежа. 16 апреля в Павловске споют коллективы Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Каменского, Павловского, Подгоренского районов. 23 апреля в Терновке - коллективы Аннинского, Грибановского, Новохоперского, Поворинского, Таловского, Терновского районов, а также Борисоглебска.

25 апреля в Воронеже пройдут конкурсные прослушивания. Всего в двух творческих проектах примут участие около 250 коллективов из Воронежской области.

Гала-концерт II конкурса хоров ветеранов «С песней по жизни» пройдет в филармонии 4 мая. Заключительные мероприятия II смотра-конкурса вокально-хоровых и инструментальных коллективов «Певучая Россия» состоятся 8 мая в Зеленом театре Центрального парка Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU