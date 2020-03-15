Жительница Воронежской области, пытаясь защитить деньги в банке, перевела 1,5 млн мошенникам

15 Март 2020 2020-03-15T12:32:48+03:00

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За 14 марта аферисты обманули 12 жителей Воронежской области. Шестерых объегорили под предлогом защиты счета, одного - несанкционированного доступа к карте, троих - под предлогом продажи товаров и услуг. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 2,2 млн рублей.

Больше всего потеряла жительница Борисоглебска. Она "подарила" мошенникам 1,5 млн рублей! 58-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету. Чтобы обезопасить средства неизвестный предложил женщине перевести деньги на более безопасный счет. И обещал, что она заберет свои деньги в банковской ячейке. Следуя инструкциям афериста, женщина отправилась в банк, где с имеющихся у нее счетов сняла 700 и 800 тысяч рублей и перевела их на реквизиты мошенников.

Будьте бдительны при общении с неизвестными, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег, а также при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Тщательно проверяйте информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU