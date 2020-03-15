2020-03-15T11:17:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области рабочий признался работодателю, что украл у него электроинструменты

А в целом парень совершил в райцентре 15 краж
Ярослав ИВАНОВ
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В Калаче задержали серийного вора. Он совершил 15 краж имущества у жителей райцентра - 23-летний парень тащил все, что плохо лежит.

В декабре 2019 года молодой человек в составе строительной бригады занимался внутренней отделкой одного из домов. Воспользовавшись ключом, который передал ему хозяин, он проник в помещение в неурочное время и похитил оттуда электроинструменты и другое имущество. И тут же продал все водителю такси, сказав ему, что является владельцем вещей.

При этом он признался своему работодателю, что совершил кражу и пообещал возместить ущерб. Через два месяца, не дождавшись денег от работника, владелец вещей написал заявление в полицию. Он оценил причиненный ущерб в сумму около 7 500 рублей.

Кроме того, парень обокрал и некоторые дома, расположенным неподалеку. Во время работы он понял, что в соседнем доме никто не живет, и в январе 2020 года проник во двор, с помощью металлического прута открыл навесной замок на гараже и похитил оттуда запчасти для автомобилей, деревообрабатывающий станок, электроинструменты - на общую сумму более 24 000 рублей. Все похищенное мужчина продал знакомым, которые не подозревали, что покупают краденое.

Вырученные деньги молодой человек тратил на личные нужды. Теперь ему придется ответить за несколько краж. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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