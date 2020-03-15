2020-03-15T11:00:54+03:00
Происшествия

За сутки в Воронежской области насмерть сбили двух пешеходов

Погибли 78-летний мужчина и 77-летняя женщина
Ярослав ИВАНОВ
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14 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 98 ДТП, большинство из них произошло в областном центре - 70. В авариях пострадали девять человек, двое погибли.

Около 5.50 на 759-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе 47-летний водитель автобуса «Неоплан», следовавший в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением и сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. 78-летний пешеход скончался на месте до приезда "Скорой".

А около восьми вечера в селе Верхняя Хава 52-летний водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти» сбил переходящую дорогу женщину. 77-летняя бабушка тоже умерла на месте ДТП до приезда медиков.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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