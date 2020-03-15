2020-03-15T10:38:54+03:00
Общество

Воронежцы обсуждают в сети ночную транспортировку танка по городу

Ярослав ИВАНОВ
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фото Типичный Воронежфото Типичный Воронеж
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Воронежцы обсуждают в сети ночную транспортировку танка по городу. Видео, снятое на мобильный телефон, выложили на днях в паблике Типичный Воронеж.

- Это защита от коронавируса, - шутят в комментариях горожане.

Другие предположили, что танк везут для соревнований по танковому биатлону. Но на соревнованиях танки раскрашены.

Скорее всего, танк использую на параде Победы, который пройдет 9 мая.

фото Типичный Воронеж

фото Типичный Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU

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