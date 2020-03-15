В Воронеже пройдет День православной книги

15 Март 2020 2020-03-15T09:24:04+03:00

Посетить выставки и благотворительную акцию можно в Никитинке

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16 марта в библиотеке имени Никитина пройдет День православной книги, который в этом году будет посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В программе благотворительная акция «Подари книгу» и передача книг представителям образовательных, культурных, социальных, военных учреждений, доклад декана филфака ВГУ Ольги Бердниковой «Не забыть бы тогда, не простить и не потерять: миссия русской литературы о Великой Отечественной войне в современном мире».

Воронежцам покажут литературно-музыкальную композицию по произведениям о войне. Пройдет выставка-ярмарка «Мир православной книги». В этот день можно будет познакомиться и с книжными выставками из фонда библиотеки имени Никитина «Великая Отечественная война в русской литературе и искусстве» и «Дух книжной благодати» .

День православной книги пройдет в лекционном зале библиотеки (пл. Ленина, 2, 4 этаж), начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU