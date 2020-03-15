В Воронеже пройдет День православной книги
16 марта в библиотеке имени Никитина пройдет День православной книги, который в этом году будет посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
В программе благотворительная акция «Подари книгу» и передача книг представителям образовательных, культурных, социальных, военных учреждений, доклад декана филфака ВГУ Ольги Бердниковой «Не забыть бы тогда, не простить и не потерять: миссия русской литературы о Великой Отечественной войне в современном мире».
Воронежцам покажут литературно-музыкальную композицию по произведениям о войне. Пройдет выставка-ярмарка «Мир православной книги». В этот день можно будет познакомиться и с книжными выставками из фонда библиотеки имени Никитина «Великая Отечественная война в русской литературе и искусстве» и «Дух книжной благодати» .
День православной книги пройдет в лекционном зале библиотеки (пл. Ленина, 2, 4 этаж), начало в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU