В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина

15 Март 2020 2020-03-15T00:10:41+03:00

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15 марта в столицу Черноземья должен был приехать на гастроли Александр Малинин. Но концерт не состоится. От официальных представителей артиста поступила информация о вынужденном переносе выступления. Причем не только в Воронеже и по уважительной причине.

- В связи с болезнью Александра Малинина (гипертонический криз) вынуждены перенести выступления в городах Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, намеченные на 14-17 марта 2020 года, - сообщается на сайте исполнителя.

В настоящее время решается вопрос о сроках переноса этих концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU