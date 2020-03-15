2020-03-15T00:10:41+03:00
Звезды

В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина

Это случилось из-за болезни артиста
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

15 марта в столицу Черноземья должен был приехать на гастроли Александр Малинин. Но концерт не состоится. От официальных представителей артиста поступила информация о вынужденном переносе выступления. Причем не только в Воронеже и по уважительной причине.

- В связи с болезнью Александра Малинина (гипертонический криз) вынуждены перенести выступления в городах Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, намеченные на 14-17 марта 2020 года, - сообщается на сайте исполнителя.

В настоящее время решается вопрос о сроках переноса этих концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24