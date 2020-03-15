В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
Это случилось из-за болезни артиста
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
15 марта в столицу Черноземья должен был приехать на гастроли Александр Малинин. Но концерт не состоится. От официальных представителей артиста поступила информация о вынужденном переносе выступления. Причем не только в Воронеже и по уважительной причине.
- В связи с болезнью Александра Малинина (гипертонический криз) вынуждены перенести выступления в городах Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, намеченные на 14-17 марта 2020 года, - сообщается на сайте исполнителя.
В настоящее время решается вопрос о сроках переноса этих концертов.
ИСТОЧНИК KP.RU