В Воронеже лжебанкир обманул горожанку и украл у нее 380 тысяч рублей

14 Март 2020 2020-03-14T20:12:10+03:00

Мужчина позвонил местной жительнице и заявил, что ее пытаются ограбить мошенники

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В Воронеже 47-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. Горожанка потеряла 380 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «Новости Воронежа».

Инцидент произошел накануне, 13 марта. Местной жительнице на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что якобы со счета горожанки мошенники пытаются украсть деньги и предложил помощь. Для этого он попросил сказать ему код из СМС, что она и сделала.

После этого мужчина смог подключиться к ее мобильному банку с списать с ее счета все накопления. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего в области за прошедшие сутки стражи порядка зарегистрировали десять сообщений о хищениях бесконтактным способом денег. Воронежцы лишились 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU