В Воронеже лжебанкир обманул горожанку и украл у нее 380 тысяч рублей
В Воронеже 47-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. Горожанка потеряла 380 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «Новости Воронежа».
Инцидент произошел накануне, 13 марта. Местной жительнице на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что якобы со счета горожанки мошенники пытаются украсть деньги и предложил помощь. Для этого он попросил сказать ему код из СМС, что она и сделала.
После этого мужчина смог подключиться к ее мобильному банку с списать с ее счета все накопления. Женщина обратилась в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего в области за прошедшие сутки стражи порядка зарегистрировали десять сообщений о хищениях бесконтактным способом денег. Воронежцы лишились 900 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU