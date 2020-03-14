Под Воронежем разыскивают пропавшего после ДТП щенка хаски

14 Март 2020 2020-03-14T19:32:27+03:00

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Под Воронежем разыскивают пропавшего после ДТП трехмесячного щенка хаски. Фотографию собаки разместили в популярных группах в соцсетях.

Авария случилась 10 марта около семи часов вечера на 485-м км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе. 30-летняя женщина со своей 16-летней дочкой везла щенка по кличке Каспер домой от родственников. Но по дороге не справилась с управлением. Машина перевернулась в кювет. В этот момент собака находилась на коленях у девушки.

В результате ДТП погибла мать девочки. Сама пассажирка с травмами была доставлена в больницу. А щенок сбежал в лес, испугавшись произошедшего.

Всех, кто видел щенка, попросили позвонить по телефону 8 925 483 33 60.

ИСТОЧНИК KP.RU