В Воронежской области мужчина украл велосипед и похитил на нем 8 мешков зерна
В Верхнехавском районе полицейские поймали вора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 13 марта.
Инцидент произошел в феврале. Ночью мужчина проходил мимо дома в селе Малая Приваловка и заметил, что свет в окнах не горит. Тогда он пробрался во двор, открыл дверь сарая, которая оказалась незаперта, взял велосипед и на нем похитил восемь мешков с зерном общим весом 300 кг и 10 кг муки. Все это он спрятал в камыше.
После в дежурную часть полиции обратилась 78-летняя местная жительница, которая рассказала о краже.
Сотрудники полиции вышли на подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
В отделе полиции он признал вину. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему нужны были деньги. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU