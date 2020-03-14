В Воронежской области мужчина украл велосипед и похитил на нем 8 мешков зерна

14 Март 2020 2020-03-14T18:49:18+03:00

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В Верхнехавском районе полицейские поймали вора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 13 марта.

Инцидент произошел в феврале. Ночью мужчина проходил мимо дома в селе Малая Приваловка и заметил, что свет в окнах не горит. Тогда он пробрался во двор, открыл дверь сарая, которая оказалась незаперта, взял велосипед и на нем похитил восемь мешков с зерном общим весом 300 кг и 10 кг муки. Все это он спрятал в камыше.

После в дежурную часть полиции обратилась 78-летняя местная жительница, которая рассказала о краже.

Сотрудники полиции вышли на подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В отделе полиции он признал вину. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему нужны были деньги. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU